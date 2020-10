La INC anuncia la suba del precio de cemento en G. 2.500 por bolsa

La Industria Nacional del Cemento (INC) dice que la bajante extrema del río Paraguay está afectando su estructura de costos, atendiendo a que está utilizando camiones para transportar materia prima a fin de producir. Debido a esto, prepara un ajuste de precio de G. 2.500 de la bolsa de cemento de tipo puzolánico que comercializa.

Este y otros puntos fueron señalados ayer a ÚH por el titular de la cementera estatal, Ernesto Benítez, quien pidió un mayor control de precios en el mercado nacional del pórtland, que incluso ya se vende a más del 100% del costo que se retira, debido a la especulación por la escasez.

Dijo que la empresa no varió sus precios y personalmente constató que el cemento importado se está vendiendo, incluso, a G. 95.000 por bolsa.

Explicó que hoy están con un problema crítico para hacer llegar coke (combustible para el horno) a Vallemí, por lo que calculan la logística a fin de descargar cerca de Villeta y de ahí llevar en camiones.

“Ahora estamos descargando la última barcaza del contrato de compra que hicimos de clínker. El de Vallemí estamos trayendo solamente por camiones, solo que la logística para cambiar lleva un tiempo en acomodar las cantidades. La disponibilidad de camiones es baja porque el problema del río afecta a muchos rubros. Ahora tenemos 15 camiones y queremos llegar a 30 o 40, para poder mantener un régimen medianamente básico para producir cemento”, acotó.

Aclaró que el uso de camiones no está disparando mucho el costo, pero sí ya suma con la variación del dólar y las consecuencias de la reducción de personal en las fábricas. “Esto nos lleva a que tengamos que replantear un reajuste de precios como se hizo en el 2011. Son G. 2.500 por bolsa más o menos, del tipo puzolánico que está a G. 39.800. Ahora, en el mercado vi cemento importado que está a hasta a 95 mil guaraníes la bolsa”, puntualizó.

Aclaró que aún no tiene la fecha en que pondrá en vigencia el citado aumento que deberá comunicar al Consejo de Empresas Públicas, pero sí que será antes de que termine este año.

Benítez dijo que este aumento implica muchos trámites administrativos, debido a que tienen que calcular los pendientes. “Lo que sí puedo asegurar es que todos los importadores y otra fábrica local ya tocaron sus precios. INC no lo hizo hasta ahora. Nuestros números son públicos. Si hay quejas por el despacho es porque está a la vista nuestro despacho y que es algo que asumo de muy buena manera porque INC es una empresa que demuestra así su importancia”, subrayó.

DESPACHO. Atendiendo al panorama crítico del río y los problemas para producir, el titular de la cementera estatal dijo que harán todo el esfuerzo posible de no bajar el despacho de 35 mil bolsas diarias e, incluso, llegar a 40.000.