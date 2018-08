"La impunidad es el cáncer a vencer", promete Mario Abdo

“La impunidad es el cáncer a vencer. ¿Por cuánto tiempo más nuestro pueblo va a aguantar una Justicia implacable y rígida como el acero para los ciudadanos más humildes, y complaciente y cómplice para aquellos que tienen influencia en nuestro país?”, comentó el primer mandatario.

Abdo Benítez también se comprometió a construir una Justicia independiente y valiente. ”Yo me comprometo a construir los consensos necesarios para construir una Justicia verdaderamente independiente. Yo no quiero un juez amigo, un juez amigo hoy del poder va a ser amigo del poder de mañana, nunca va a ser amigo de la Justicia”, remarcó.

El presidente recordó las últimas manifestaciones ciudadanas en que se exige el cese de impunidad en los casos de parlamentarios involucrados en hechos de corrupción, diciendo: “El ciudadano paraguayo despertó, y sus voces retumban en las calles y piden que hagamos frente a estos flagelos, a la corrupción a la impunidad, y nuestra obligación es escuchar esas voces”.

Así también, manifestó que no será indiferente a los reclamos de la ciudadanía. “Es nuestra oportunidad transformar esa indignación en esperanza”. Recordó el eslogan utilizado durante su campaña: “Marito de la gente” y expresó su deseo de transformar y reconciliar el país “con amor y sin odio”.

Abdo Benítez pidió a los tres poderes del Estado escuchar los reclamos del país y que, de esa forma, se pueda vencer el escepticismo. “Fuimos electos para servir, para ser un Gobierno eficiente, con rostro humano”, indicó.

De igual manera se dirigió a los miembros de su Gabinete y expresó su confianza hacia ellos. Sin embargo, advirtió que no apañará hechos de inconductas. “Confío plenamente que estarán a la altura de la demanda de la ciudadanía, de trabajar con honestidad. (…) Yo no seré juez de nadie, pero si en mi Gobierno alguien tiene inconducta, seré el primero en colaborar con la Justicia. No seré complaciente y cómplice con la inconducta”, insistió.