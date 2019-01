La Iglesia considera ilegítimo nuevo mandato presidencial

“La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, dice la exhortación de los obispos. La Iglesia católica venezolana dice que el país vive “un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo”. Además, que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias. Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras dijo que no corresponde a la iglesia reconocer o no reconocer, pero que sí está claro que no están dadas las condiciones para decir que en Venezuela existe un régimen democrático.

Indicó que tampoco les compete apoyar, o no, las protestas antigubernamentales que se puedan realizar en el país, pese a que exigió respeto a la ciudadanía y que no sea con la violencia. EFE