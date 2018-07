“La gente ve fantasmas y opina sin saber lo que dice la ley de Micotic”

Ruggilo sostuvo que existe mucha desinformación sobre el tema, y que los que se muestran en contra, ni siquiera se tomaron el tiempo de leer el documento.

“Se está metiendo mucha fábula al proyecto, en pocas palabras la gente ve fantasmas. En ninguna parte del proyecto se habla del espectro radiológico y todo eso que se dice, a mí me pareció muy interesante”, mencionó.

Sostuvo que la Sicom es la institución encargada de manejar la información pública, y hoy en día la mayoría de la información va por internet de una forma más rápida.

“El vehículo más útil para llegar a la información es internet, no está mal que Sicom esté incorporado a la Senatics. Sicom necesita de Senatics, necesita para vehiculizar la información que tiene. Si la información pública la metés dentro de la Senatics, no desentona”, expresó.

“A mí lo que me preocupa no es el proyecto, sino lo que la gente está diciendo. Me preocupa la desinformación, porque dicen que Conatel y Copaco van a estar en el dominio de la Micotics, y no es así, solo será un enlace con el Ejecutivo”, sostuvo.

El proyecto. Según los proyectistas, la necesidad de comunicar continuamente el curso de los hechos a los mandantes requiere de una única institución rectora que administre y coordine esta actividad, a fin de optimizar la relación y comunicación del Gobierno con la sociedad, objetivo que consideran que hasta la fecha aún no ha sido alcanzado.

“Principalmente, porque no se cuenta con una institución que agrupe y coordine el trabajo de los órganos que intervienen en el área mencionada”, dice parte del documento presentado en la Cámara de Diputados.

Sostiene, además, que lo relativo al diseño de la estructura orgánica del Ministerio se mantendrá el armazón que traen consigo la Sicom y la Senatics, a fin de que la creación del ministerio no signifique una refundación, sino la agrupación y ordenación de lo que ya se tiene.

El proyecto establece que el relacionamiento del Poder Ejecutivo con los entes se canalizará a través del Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información.