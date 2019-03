Su campaña electoral, como uno de los seis precandidatos a presidente de la República del antiguo Partido Nacional del Uruguay, también transcurre con fuerza a través de las redes sociales. Y es que en Uruguay, dice Sartori, el cien por ciento de la población tiene cuenta en Facebook y los adultos mayores son los más interesados en que se dé paso a figuras jóvenes en el escenario político, porque tienen comprobado qué se espera de quienes llevan 30 a 40 años prometiendo cambios. Consciente de que es un outsider de la política, Sartori, durante una visita a Asunción, aclara que no es un antisistema.

–¿Qué le empujó a dar un giro de escenario y lanzarse a la política, apuntando nada menos que a convertirse en presidente de la República?

–Cuando uno ve que su país no va por buen rumbo, tiene dos opciones. Decir: como a mí me va a bien, y estoy cómodo, entonces, miro para al otro lado porque no me afecta. Pero el otro, que yo siento con mucha fuerza es el de tratar de aportar a mi país en un momento que tanto lo necesita. Mi vida transcurrió en el ámbito empresarial. He realizado cosas, conocido el mundo. Conozco lo que se puede emprender, lo que se puede hacer. Entonces, en un momento como este, en que el Uruguay está un poco estancado en su camino de desarrollo, creo que requiere no solo que yo, sino que una cantidad de otros uruguayos dejen alguna comodidad y lo que estén haciendo para aportar por un Uruguay mejor.

En mi vida personal he logrado cosas que quería lograr y estaba preguntándome: ¿Qué sigue ahora? Seguir haciendo más de lo mismo el resto de mi vida o aportar desde mi capacidad, entusiasmo y ganas de hacer algo por mi país.

–¿Cómo concibe la política desde esa perspectiva?

–Yo no veo la política como algo horrible, como lo ven muchos. Al revés, lo veo como una vocación para buscar la real manera de solucionar los problemas de la gente y del país. En determinado momento de la vida de alguien, la política puede ser considerada como algo noble, bien hecho, con buenas intenciones. No necesariamente como una carrera política de 50 años, como mucha gente lo hace, que se vuelve una profesión como otra. Yo pienso que debería ser como una vocación que debería considerar cualquier persona que cree poder colaborar en este campo en un momento dado de su vida.

–Leí que quiere encarar problemas para resolverlos y trabajar porque “las buenas ideas se vuelvan realidades”. Todo esto suele colisionar en la práctica con Estados paquidérmicos, profundos niveles de corrupción, y políticos corruptos. ¿Cómo piensa sortear esta realidad de la que Uruguay no se escapa?

–Lo mismo puede decirse de cualquier emprendimiento. Uno puede ver que las cosas no son como deberían ser, y que son problemas irresolubles. Sin embargo, yo nunca vi las cosas así. En todo lo que hice en mi vida, pensé que era posible tratar de mejorar. En los últimos 10-20 años venimos mejorando en muchos aspectos como continente y seguramente esa tendencia pueda acelerarse porque hoy el mundo se mueve más rápido, se cambia más rápido y la población tiene acceso a la información de forma mucho más rápida y eso cambia mucho la manera de decidir. Y esto ya se ve en lo que estoy intentando en Uruguay.

–¿A qué se refiere?

–A un sistema político totalmente paralizado, donde los últimos tres presidentes tienen entre 70 y 80 años y un mundo político que no tiene renovación alguna. Uno llega por apellido, por familia, o por haber estado 30-40 años en el Parlamento. Este nuevo mundo, de nuevas tecnologías, en el cual viven nuestros jóvenes, permite que hoy perfiles distintos, con una capacidad o una idea distinta pueda llegarle a la gente directamente y participar en elecciones. Es un movimiento mundial que se ha visto en muchísimos países últimamente. Se pueden romper los esquemas de la política tradicional. No todo es simplemente corrupción, como el clientelismo. Tenemos un Gobierno lleno de puestos de confianza con familiares, amigos, etc., que no son los más capacitados. Entonces, romper con esos esquemas del pasado es gran parte de la responsabilidad de esta nueva generación política que estamos viviendo en toda Latinoamérica.

–¿Le representa algún obstáculo el hecho de que no tenga credenciales políticas?

–Una de las fuerzas de mi candidatura es eso. Cuando me dicen: “usted no tiene mucha experiencia en política”, respondo: “No, por suerte”, porque la política se ha vuelto esa práctica de las emboscadas, del clientelismo, de acomodarse y repartir todas las cosas, en una casta encerrada sobre sí misma, que vive adentro de sus privilegios. Sin pensar en cómo mejorar las situaciones que afectan a la población. Miren que yo lo hice de una manera distinta, porque no soy un antisistema, que piensa que hay que terminar con los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos tienen muchísima vigencia, pero falta que se renueven con gente que corresponda al mundo de hoy. Gente que entienda cómo funciona el mundo hoy. Estoy tratando de renovar mi partido, el Partido Nacional, que es lo más antiguo del mundo.

–¿Cómo sintoniza eso con la gente? ¿Los ven así como usted lo plantea?

–Bueno, desde que me lancé, el mundo político dijo: “Lo que está haciendo Sartori es imposible, no puede funcionar, porque no tiene estructura, apellido ni tradición política”. Sin embargo, el apoyo de la gente crece de una manera que no se ha visto nunca en el panorama político de nuestro país. Las encuestas ya me sitúan tercero y subiendo. Y eso es una validación de lo que yo pensaba: que no es necesario todo eso que tradicionalmente sostienen a una candidatura, sino la aprobación de la gente.

Yo recorrí el país entero diciendo no tengo estructura, pero tengo una capacitación y experiencia para realizar cosas y tomar las decisiones necesarias que los otros, que ya están tan contaminados, no pueden hacer.

La gente quiere ideas nuevas, y una forma más cercana de hacer política. En vez de llegar y hacer un acto con un discurso de 30 minutos, me presento y pregunto: ¿Cuáles son las prioridades, qué les gustaría que un gobernante cambie rápidamente y qué a largo plazo? Elaboramos las propuestas desde lo que quiere la gente. Se trata de devolverle al ciudadano la confianza en que la política trabaja para resolverle sus problemas cotidianos, y que no es una burbuja en el aire que nunca se conecta con la realidad.