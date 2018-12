“La gente me satanizó sin razón”, dice Kelembu

Asegura que no cambió de postura, pero adelantó que si eventualmente se trata la renuncia de McLeod se abstendrá de votar a favor o en contra.

“Se hizo una tormenta en un vaso de agua. Me satanizaron por preocuparme del pueblo, porque era lo más correcto. La gente me satanizó sin razón. No hubo distanciamiento con mis colegas. Acá (hay) un disenso, porque pienso diferente y mi disenso no le favorece al clan Zacarías como ellos dicen”, refirió el edil que trabaja muy de cerca con el senador Paraguayo Cubas.