“La gente me encasilla en el humor, pero también hice varios dramas”

El humorista empezó a sentir que la actuación sería parte de su vida cuando tenía alrededor de 15 años. “En la escuela cuando había un evento cultural el primero que se presentaba era yo. Cumplí 15 años y ya no me pude atajar. Mi papá me llevó junto a la gran actriz y maestra Mercedes Jane. Le dijo ‘aquí le traigo: Quiere ser actor’. Ahí arranqué profesionalmente, en el año 1965, tenía 16 años. Allí empecé una carrera meteórica”, comentó.

Para festejar tantos años de fructífera actividad profesional, vida, recuerdos y éxitos por más de 50 años de carrera, sigue llevando la obra denominada D’Oliveira a instituciones educativas. En la puesta, que ya fue vista en más de 80 colegios, se da a conocer una parte de su larga trayectoria.

LECCIÓN DE VIDA. Entre una de las anécdotas que marcó su vida profesional, señala, fue su participación en el primer teleteatro nacional en vivo titulado Una noche en familia, que solo duró tres meses pero fue un éxito tremendo. “Hicimos el primer capítulo y todos me felicitaban, menos Mercedes Jane. Segundo capítulo y seguían las felicitaciones y ni una palabra de ella. En el tercer capítulo fue un desastre mi actuación. Ahí me llama mi maestra y me dice: ‘vi que todos te felicitaban, yo no te decía nada porque temía que esto te ocurra’. Recuerdo que yo no caminaba, volaba, me creía lo máximo y era todavía un jovencito inexperto. Ella me dijo que siempre tenía que mantener la humildad y seguir aprendiendo. Llevo presente sus palabras, marcaron mi vida”, sostuvo.

Para él, todas las personas poseen un don en la vida, para cualquier profesión. “Ese don proviene de Dios. Él nos da ese don y si tenemos la oportunidad de cultivarlo tenemos que hacerlo, de la mejor manera posible, porque de lo contrario se está desperdiciando y desechando una gracia divina. Gracias a Dios siempre pude trabajar con los grandes del momento, en teatro, en televisión”, manifestó.

Dramas. A lo largo de los años D´Oliveira participó en teatros y programas humorísticos de televisión. También estuvo tras escena hizo radio y aunque muchos lo encasillan como un cómico, desarrolló varios papeles dramáticos.

“La gente me encasilla en el humor, pero también hice varios dramas. Pero es cierto, me siento muy cómodo haciendo reir. Tito Chamorro me dirigió en drama y realmente fue todo un suceso, me sentí muy conforme conmigo”, expresó.

Durante sus visitas a los colegios los alumnos disfrutan de la proyección de la gran pieza teatral de mayor suceso en la historia del teatro nacional Plata Yvyvy Rekávo, de la que formó parte. Y para concluir personifica al gran actor de comedia, el mexicano Cantinflas, uno de sus referentes, que se suman a los humoristas internacionales Charles Chaplin, Jerry Lewis, Mario Moreno Cantinflas y Luis Sandrini.

Una de sus tareas pendientes es formar parte del elenco de una película nacional. “La verdad que todavía no participé en ningún filme. Es una materia pendiente, nunca se me dio la ocasión. Hace poco recibí la invitación de un productor. Todavía no sé si se concretará. Espero que sí”, indicó el talentoso actor.