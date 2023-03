La Fiscalía no pidió informe a EEUU vía Cancillería sobre HC y Velázquez

Este trámite se aguardó con gran expectativa particularmente cuando en julio y agosto del año pasado la embajada de los Estados Unidos en Asunción comunicó la designación de “significativamente corruptos” adoptada por el Departamento de Estado sobre el ex presidente Horacio Cartes (HC) y al vicepresidente en ejercicio, Hugo Velázquez, respectivamente.

Sin embargo, pese a los alegatos que vinculan a Cartes con actos de corrupción significativos y de tener lazos con organizaciones terroristas, y a Velázquez de participar en actos de corrupción incluido el soborno a un funcionario publico, y la injerencia en los procesos públicos, la Fiscalía General, presidida por Sandra Quiñónez hasta hace un par de semanas, no recurrió a la Cancillería para canalizar a través de ella el pedido de los antecedentes y pruebas que asegura tener EEUU sobre las figuras públicas mencionadas.

Arriola dijo ayer que si el Ministerio Público recurre a la Cancillería para impulsar dicho requerimiento a las autoridades norteamericanas, corresponde iniciar las gestiones.

El ministro Arriola, a propósito del tema, aclaró que durante la reunión bilateral que mantuvo el lunes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en Washington, no se tocó la situación de los significativamente corruptos que, entre otras restricciones, tienen prohibido ingresar a ese país y, en el caso de Cartes, sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro, que lo han obligado a operar en el sistema financiero norteamericano y a figurar en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“No se habló en particular, no se habló de ninguna manera sobre ese tema. Sí de cooperación contra la delincuencia transnacional, flagelo que no reconoce fronteras”, expresó el ministro. Arriola consideró un tema clave de la conversación con el secretario de Estado “el reconocimiento de Antony Blinken de que Paraguay es un aliado estratégico de Estados Unidos en la región y que compartimos los mismos principios y valores”. De los temas puntuales encaminados citó la inminente reapertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya y el plan de navegabilidad del río Paraguay.



No recibimos ninguna consulta por parte del Ministerio Público (sobre antecedentes y pruebas contra Cartes en EEUU).



Una vez que la Fiscalía nos consulte a nosotros, podemos hacer las gestiones para proceder conforme.

Julio César Arriola,

canciller nacional.