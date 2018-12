La Fiscalía no investiga a Boidanich por obstrucción en el caso Messer

La ex directora de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Raquel Cuevas explicó a los legisladores que integran la Comisión Bicameral que la investigación contra Darío Messer el “hermano del alma” del ex presidente de la República Horacio Cartes, se inició en octubre de 2016, posteriormente en junio de 2017 ya se le entregó un informe detallado al ex titular de dicha institución Óscar Boidanich.