La fiesta la dio el pueblo azulgrana en las tribunas

Bien temprano. Desde bien temprano, los hinchas de Cerro llegaron a La Nueva Olla con mucho optimismo. Faltando una hora para el inicio del encuentro prácticamente no había lugar en el estadio.

Más espacio. Los hinchas de River llenaron el espacio, a tal punto que rebasaron Plateas y tuvieron que ocupar también un sector de la Gradería Novena.

No pararon. Una eufórica hinchada de Cerro comenzó a cantar en los cuatro costados de La Nueva Olla opacando por completo a los cantos de los argentinos que estuvieron en la Gradería Novena.

Lo recordaron. No faltó el cántico “El que no salta se fue a la B”, en alusión al descenso de River a la Segunda División en el 2011. Los hinchas millonarios recordaron a los de Cerro que no ganaron hasta el momento la Copa.

Demente. Raúl Daumas, el animador que presenta el equipo, estuvo muy eufórico, casi perdió la voz. Terminó tirando el micrófono al suelo. Un verdadero showman.

El infierno. Antes del partido, Cerro anunció que ardería la Olla y efectivamente fue así. Fuegos artificiales, humo de bengala, globos, papeles picados en todo el estadio le dieron un marco extraordinario al recibimiento del equipo.

Para el recuerdo. El magnífico recibimiento que dio la hinchada azulgrana fue admirado hasta por los colegas argentinos que filmaban o sacaban fotos para tenerlo guardado.