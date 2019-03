La felicidad de tener dos mamás que te acompañen al altar

Señaló que sintió mucha satisfacción al ver llegar a su madre biológica, Zulma López, con quien se reencontró tras 27 años. Sin embargo, no pudo contener su alegría al recibir a su madre adoptiva, Susana Galeano.

“Fue un pico de emoción, pero no me pude contener al ver a mi madre adoptiva, con quien pasamos muchas cosas. Ella tiene 90 años, sufrió cáncer de mamas y yo siempre soñé con que ella me viera en el altar y pueda conocer a sus nietos”, relató emocionado.

Reencuentro con su madre tras 27 años

Laureano explicó que, por la naturaleza de la situación, está tratando de reconstruir la relación con su madre biológica, pero que el trato con sus hermanos fue más fluido. “Hubo una conexión al instante”, dijo.

Laureano y su esposa posan junto a las dos mamás del joven.

Mencionó que un niño adoptado y quien lo acoge deben superar varios inconvenientes en el aspecto social. “Con mi mamá pasamos por muchas injusticias, despojo, malos ratos, maltrato. La carencia emocional de un niño adoptado es grande”, expresó.

Galeano es abogado, docente, comunicador, publicista y politólogo. El joven buscó a su madre biológica tras 27 años para que sea madrina de su boda. El reencuentro fue posible pocos días antes de contraer matrimonio con su amada.

Laureano y Lorena contrajeron matrimonio y esperan a su primer bebé. Festejaron uno de los acontecimientos más importantes de su vida en compañía de unos 150 familiares.