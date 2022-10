La fecha 16 enfrenta a los líderes y se regulariza la 13

Solo habrá dos días de pausa en el torneo Clausura cuyo capítulo 16 arranca el próximo domingo, a siete fechas del final. Los líderes siguen siendo Cerro Porteño y Nacional con 31 puntos.

Ameliano vs. Olimpia será el primer partido del domingo (17:00), en el Rogelio S. Livieres y posteriormente, Libertad vs. 12 de Octubre en el Tigo La Huerta a las 19:30. El lunes 10 de octubre, Guaireña FC recibirá a Resistencia en el Parque del Guairá, desde las 17:00 y Nacional vs. Cerro Porteño, en el duelo de punteros, será en el Arsenio Erico desde las 19:30.