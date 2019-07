La fecha 13 se inicia hoy con dos partidos

Trinidense (17 puntos), recibirá a Fernando de la Mora (con 17), desde las 10.00 en choque televisado; por la tarde, Ovetense (con 10) recibirá a Iteño (13), desde las 14.45.

Los líderes, 12 de Octubre y Guaireña (con 25), juegan mañana; el “12” de visita y los guaireños en su cancha (ver programación).

Otras categorías. Ayer, se inició la fecha 14 con la victoria de Recoleta por 3-1 ante Pilcomayo. Con esto, el funebrero suma 17 puntos; aún muy lejos del líder Tacuary, que tiene 27 y visita mañana al 29 de Setiembre de Luque (a las 15.00).

La Primera C tiene tres juegos hoy por la fecha 11, todos desde las 15.00: Humaitá vs. Juventud, Gral. Caballero CG vs. Sport Colonial y 12 de Octubre SD vs. 1° de Marzo.