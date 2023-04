La falta de encuestas generó gran expectativa ciudadana, dice analista

“Hay muchas expectativas para estas elecciones; creo mucho en familias que tomarán la decisión recién este domingo. Se vuelven muy interesante estas elecciones porque no hay encuestas. Se apela mucho a los jóvenes, este sector puede decidir, pero lo fuerte está en los partidos políticos. No hace bien a la salud democrática tener una baja participación. Las encuestas están teniendo problemas no solo en Paraguay. En el 2018 se ha superado el margen de error estadístico, una encuestadora falló con 29 puntos. Estuve viendo algunos diseños muestrales de encuestadoras, exageran con los encuestados colorados y minimizan de otros partidos. Allí hay una pequeña trampa en el proceso muestral”, aseguró Marcos Pérez Talia, politólogo y analista. Indicó que la encuesta “es una herramienta de trabajo, sobre todo para los partidos políticos, porque muestra el trabajo que deben hacer, los sectores que deben fortalecer, es una pena que se haya perdido esta herramienta. Creo que la ciudadanía no está pendiente de las encuestas paraguayas para estas elecciones”, agregó Pérez Talia.

Indicó a la 1080 AM que el actual escenario político “puede favorecer una alternancia”.

“El escenario de mano a mano no le favorece a la oposición, no todos los opositores quieren ganarle a la ANR. Hay opositores que funcionaron muy bien con el Partido Colorado. La única vez que no ganó el Partido Colorado, la oposición no estaba unida. A Lugo le alcanzó solo el 40% de los votos, pero ganó. Mirando el escenario actual, puede favorecer una nueva alternancia”, resaltó.

SEMILLAS. Por su parte, desde la organización Semillas para la Democracia, indicaron que además de las costumbres ya arraigadas, como la compra de votos, en estas elecciones se agregó la presencia del crimen organizado. “Las reiteradas denuncias de inducción al voto, compra de cédulas y financiamiento ilegal se le agregó la presencia confirmada del crimen organizado y el narcotráfico, no solo como espónsor de campañas, sino como proponentes de candidaturas”, sostuvo Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia. “Y todo esto, en el contexto de una prolongada crisis de representación”, añadió.



