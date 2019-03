La estrategia doble faz

El lunes a la noche el presidente Mario Abdo Benítez se reunió con sus senadores. Días antes hubo disputa pública de elevado tono entre el senador y titular del Congreso, Silvio Ovelar, y el ministro de Educación, Eduardo Petta.

Pero la anunciada reunión fue apenas una catarsis con final inquietante: sin acuerdos ni decisiones por las posiciones divididas. La cita terminó en cuarto intermedio.

Allí se habló mucho, pero no se acordó nada. La Corte Suprema fue uno de los temas tratados. Hubo debate sobre la renovación y unos cuestionaron que la ANR no haya impuesto un candidato porque Eugenio Jiménez “es cupo de Calé”, dispararon algunos, sin que el senador de Ypacaraí se inmutara.

Tampoco definieron qué harán con las dos vacancias pendientes. En un caso ya hay terna, pero se esperará la conformación de la nueva terna para equilibrar el truque. En lo que sí hubo cierto consenso es en pactar con el PLRA/llanista por ser el bloque más orgánico. De la terna armada Camacho/Romero/Martínez Simón, este último tiene chances por tener la simpatía de Blas Llano, según reveló un senador oficialista.

En cuanto al juicio político al contralor, también prefieren esperar qué decide el llanismo, que sigue analizando el tema.

POSICIONAMIENTOS. En medio de esta indefinición, aparecieron dos temas partidarios que empujaron al Poder Ejecutivo a tomar posiciones públicas: una poco formal convención extraordinaria para modificar estatutos y la interna municipal para elegir candidato a intendente en Ciudad del Este, donde el oficialismo se juega una carta clave.

La disputa en Ciudad del Este, en la que Honor Colorado se replegó tras la caída del clan Zacarías, aunque se menciona que pone sus fichas en Liliana Aguinagalde contra el candidato del oficialismo Wilberto Cabañas. El Gobierno no puede darse el lujo de perder; por ello ha apelado a todos los recursos para lograrlo. Y qué mejor que las arcas de Itaipú. El vicepresidente fue nombrado capitán de campaña y allá fue a instruir a la tropa. “Ustedes son los que van a mover a Itaipú Binacional en beneficio del 24 de marzo y sé que van a estar organizándose, porque no queremos perder”, dijo Hugo Velázquez a los funcionarios de la binacional, según un video que se dio a conocer.

El presidente de la República se vio obligado a desmentirlo. “Obviamente no son instrucciones mías, yo he combatido este tipo de inconductas por parte de los administradores, fue uno de los ejes de mi propuesta electoral. La orden del presidente es que nadie utilice un solo recurso del pueblo para hacer política”, dijo intentando desmarcarse de la descarada situación.

Aquí cada quien hizo su rol. En el caso Velázquez, qué le hace una raya más al tigre, mientras el presidente buscaba con su discurso institucional salvar su imagen y su discurso sobre la institucionalidad. Los dos juegan la misma carta, con la estrategia doble faz.

En cuanto a la convención, también hubo mensajes confusos desde el centro de poder. Es cierto que esta asamblea no tuvo la participación directa de ningún líder de peso. La convocatoria fue una movida de algunos convencionales que eligieron el tema para endulzar los oídos al presidente: que la militancia sea la conscripción para las candidaturas. En el 2011, estos mismos convencionales rebajaron de 10 a 1 año la antigüedad para ser candidato a presidente para amoldarse a Horacio Cartes, con la férrea oposición de Marito, Nicanor y Castiglioni. Ayer, esos mismos convencionales elevaron nuevamente a diez años la exigencia en una asamblea casi exótica por la ausencia de adversarios y alto consenso.

La convención no cumplió algunos requisitos legales, aseguran los cartistas, que anuncian batalla judicial para lograr la nulidad. En el mismo oficialismo se dio la voz de alerta no solo en cuanto a la legalidad, sino a la legitimidad. Lo más probable es que se acepte la resolución asamblearia por la fuerza de los hechos. Quién se opondrá cuando el presidente ya dio su bendición.

Otros criticaron lo inoportuno de la fecha. “En qué cabeza entra hacer una convención un día antes de una interna como la de Ciudad del Este”, apuntó un oficialista, quien dijo que no hay estrategia a la hora de definir prioridades.

Como corolario de una semana confusa, la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero (caso Messer), terminó en trifulca, tras el sorpresivo giro a la posición que venía sosteniendo con relación a Cartes, quien por segunda vez no compareció ante su llamado. Enredados en la disputa sobre sus roles, en una votación llamativa, decidieron no remitir los antecedentes del “nuevo desacato” para que un juez tome las medidas. El fuego amigo es peor que el enemigo, dice la frase. El voto de la diputada liberal Celeste Amarilla fue clave para salvar al ex presidente, lo que provocó la iracunda reacción de Rodolfo Friedmann, quien sugirió soborno con su frase “subió el dólar”. Sin embargo, otros cuestionaron al senador guaireño por no haber usado sus atribuciones de presidente de la CBI para remitir directamente el caso a la Justicia. Queda la duda de si este “error” no se enmarca en esta estrategia de doble faz que anda repitiendo el oficialismo que aprieta pero no ahoga, de acuerdo con sus urgencias políticas.