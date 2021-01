La esencia de los festivales Mandu'arÃ£ junto al Lago Azul

El programa incluye la participación de Ricardo Flecha (ex Ñamandu), Tuga Ramírez y José Antonio Galeano (ex Sembrador), protagonistas de aquellas veladas musicales. A ellos se suma la Retro Band, con Emilio García, Luis Álvarez, ex integrantes de Los Hobbies.

Alegría. Para Ricardo Flecha, representa una gran alegría “volver a tocar después de mucho tiempo”, y sobre todo hacerlo “en un lugar emblemático, como es el anfiteatro José Asunción Flores, un lugar tan importante para los músicos, un ícono de la cultura nacional”, describe.

Flecha califica como original el emprendimiento que reunirá a exponentes de uno de los festivales emblemáticos en la época de la dictadura.

“Será una ocasión de recordar aquellos tiempos del Festival Mandu’arã; tiempos oscuros, y al mismo tiempo luminosos, porque habíamos vencido el miedo, y dimos rienda suelta a nuestra creatividad; músicos, artesanos, compositores, poetas, pintores”, comenta.

Flecha promete que será una pequeña muestra de lo que era Mandu’arã en la década de 1980. El repertorio incluye temas de aquellos encuentros, además de “algunas novedades”, dice el ex Ñamandu. “Para eso cuento con ayuda especial de mi compañero de siempre, el gran músico Óscar Fadlala. Será un dúo espectacular que pretende llevar un poco de alegría”, añade.

EL ANFITEATRO. El escenario José Asunción Flores es para Ricardo Flecha un sitio emblemático que pertenece a los músicos paraguayos. “No me parece raro que este tipo de espectáculos se presenten en este escenario emblemático, en el cual he cantado con Mercedes Sosa”, recuerda.

El artista considera, además, que ese escenario es el que a los músicos paraguayos corresponde. “El nombre que lleva el anfiteatro expone a una de las figuras más rutilantes de la cultura paraguaya. Creo que todos los músicos, independientemente del estilo que sean, deben reconocer la tarea y labor de Flores”, afirma. En este sentido, incluirá en su repertorio un par de guaranias, “pues Flores representa la paraguayidad, todo eso que soñamos, la honestidad, solidaridad, el amor al prójimo, preocupación por el medioambiente. Flores es fundamental para entender qué tipo de país queremos”, concluye.

A saber

Evento: Encuentro Mandu’arã

Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores (Anfi)

Fecha: viernes 29 de enero, 16:00.

Entradas: G. 70.000, en venta en Ticketea.

Modo Covid: El concierto se realizará al aire libre y se tomarán las medidas protocolares sanitarias vigentes con los presentes.