La edad impone la CN, dice Friedmann

“Hay 600.000 jóvenes. Vean qué edad tienen esos jóvenes y se van a encontrar con que no es el estatuto el que pone límites sino la propia Constitución Nacional”, indicó.

Consideró que no es la militancia partidaria la que cierra puertas a jóvenes como indicaron los referentes de Honor Colorado.

“Si yo tengo 21 años y quiero ser senador, no puedo porque la Constitución dicta 30 años. Si yo quiero ser intendente y tengo 18 años, no puedo porque la Constitución impone 25 años. Si quiero ser presidente, no puedo ser menor de 35 años. No es el estatuto el problema”, sentenció.

Recordó que hubo en la historia varias autoridades coloradas jóvenes aun con el requisito de militancia.