La depresión será la primera causa de discapacidad funcional en el año 2020

No es una cuestión de actitud. Los problemas que causan la depresión pueden generar discapacidad en varias áreas de la vida diaria. A raíz de que no se manifiesta físicamente, no suele ser dimensionada por otras personas como se debe.

“Cuando hablamos de discapacidad, no pensemos solo en el aspecto físico, sino también que puede traslucirse en un estado de ánimo. Por eso decimos que para el año 2020, la depresión va a ser la primera causa de discapacidad funcional en el mundo. Incluso, por encima de las enfermedades cardiovasculares”, advierte el docente y siquiatra del Hospital de Clínicas, doctor Julio Torales.

Señala la importancia de que otros profesionales de la salud que trabajan en conjunto con los siquiatras, puedan reconocer rápidamente a un paciente con depresión. “No para tratar este problema, sino para poder realizar la derivación correspondiente”.

Según los datos estadísticos que maneja, una de cada cinco personas en algún momento desarrollará una depresión. Agregó que cuando no es tratada, deriva en una complicación grave. Alrededor de 2/3 de las personas en esta situación, intentarán una medida extrema. De este grupo, 15% la consumará.

Torales apunta el hecho de que se le da un cariz distinto a la enfermedad mental, en comparación a otras afecciones. Esta situación no contribuye a que la persona busque ayuda profesional.

“Decimos de alguien que está loco. No decimos, como por ejemplo, ese es un diabético o un hipertenso. A raíz de eso hacemos que la gente no quiera ir a consultar”, explica.

Actitud. Enfatiza en los errores que suelen cometer muchos, cuando creen que con palabras de aliento pueden ayudar a una persona en depresión. “No es una cuestión de voluntad o no ni debilidad de la persona. Es realmente alguien con una enfermedad”, insiste el siquiatra.

Trastornos depresivos: de la etiopatogenia a la terapéutica, se denomina el libro que días pasados Torales lanzó con sus colegas Andrés Arce, Emilia Chávez y Osvaldo Melgarejo.

La obra –publicada bajo el sello de la Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA– aborda esos trastornos con capítulos exclusivos para adultos, adultos mayores y niños. El libro va dirigido a diversos profesionales de la salud. Puede ser adquirido en Psiquiatría de Clínicas.

Qué hacer. Señala que en vez de intentar animar al deprimido con frases motivacionales, es mejor insistir en que vaya a la consulta con un profesional. “La red nacional del sistema de salud tiene siquiatras en todas partes. También en Clínicas cuentan con este servicio, incluso los fines de semana. Además, las consultas son gratuitas”.

En el plano local, comenta que generalmente ve una insatisfacción general. “En el país, uno de los disparadores que conllevan a la depresión es el factor económico y todas las cosas que se asocian a esta situación”. Por otra parte, recomienda alejarse de las redes sociales, ya que muchas personas hacen catarsis en ellas. “Vivir en la negatividad de internet es terrible”, asevera.

