La curva de contagios y muertes por Covid-19 tiende a aumentar

Nuevamente, la cifra de pacientes internados por Covid-19 superó los últimos récords reportados con una ocupación de camas del 100% y se observa una tendencia de aumento en la curva epidémica.

‘‘Hoy es uno de nuestros peores días, y siguen sin entender... Ya no sabemos en qué idioma decirles... Mantengan las medidas de cuidado’’, expresó en las redes sociales la doctora Leticia Pintos, directora de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud Pública. Según el último Reporte Semanal de Covid-19 de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, el promedio de casos nuevos diarios de coronavirus llega a 1.094, cifra que representa un nuevo máximo desde el inicio de la epidemia. Las estadísticas destacan que el aumento de casos positivos creció 26% con respecto a la semana anterior de forma consecutiva, lo que evidencia un aumento en la curva. La tendencia de aceleración con relación a la semana pasada se observa en el tiempo de duplicación del total de infectados que es de 110 días. De acuerdo con las proyecciones, en caso de mantenerse este ritmo, se podría alcanzar los 170.000 casos reportados en la segunda semana de marzo. Los datos de Salud indican que la cantidad de internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI) muestra una meseta con respecto a las últimas semanas, con un promedio de ingresos a terapia de 234 por semana. En cuanto a las internaciones generales, se registra un repunte, con una media móvil de 595 casos en siete días. También se detalla un aumento de casos fatales y, de acuerdo a las proyecciones, si el ritmo actual persiste, en la segunda semana de marzo, se podrían llegar a 3.400 fallecimientos. El tiempo de duplicación de las víctimas es de 120 días. Paraguay registra aproximadamente unas 43 muertes por cada cien mil habitantes. El promedio diario de muertes por millón de habitantes es de 2,55 casos y es significativamente superior a las últimas siete semanas previas. La tendencia de aumento en la curva epidémica se evidencia en el promedio de contagios por infectados reportados que es de 1.05, un aumento en este indicador en contraste a la semana previa, que era solo de 1. Testeo El promedio de la tasa de positividad diaria es de 30%, muestra un aumento y es significativamente superior a la semana previa, que estaba en promedio de 24,3%. Se reporta aproximadamente un positivo por cada tres muestras procesadas. El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud había señalado un par de días atrás que estamos en un momento de muchos casos en la comunidad, con un alto nivel de contagio. Sostuvo que esto se debe, además de las interacciones sociales, al crecimiento en la capacidad de testeo con la adhesión de más laboratorios privados y del sector público para el diagnóstico de la enfermedad, a través del cual se logra contar con un panorama más completo de la epidemia. “En la actualidad, nuestra capacidad de testeo es aceptable, esto hace que el panorama que tenemos de la enfermedad sea mucho más certero”, indicó el epidemiólogo, destacando que la cantidad de test per cápita que se realiza en Paraguay es parecido al de Japón o Corea del Sur. Conciencia Ante el aumento de las cifras epidemiológicas y el temor a saturar los hospitales, las autoridades sanitarias ruegan a la ciudadanía no bajar la guardia y cumplir con las medidas sanitarias, a fin de disminuir la cantidad de contagios, que principalmente afecta a los jóvenes. Se recuerda siempre mantener la distancia, usar tapabocas y el lavado frecuente de manos y evitar principalmente los encuentros sociales y las fiestas, focos principales de contagios. Asunción es uno de los puntos del país con más casos nuevos por cien mil habitantes registrado en las últimas dos semanas, seguido de Misiones, Central y Ñeembucú.



