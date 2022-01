La cúpula de la ANR no tiene disputas, sino solo negocios, asegura diputada

“Cuando se producen estas escaramuzas, podemos decir que no es que están peleados de verdad, sino intentando ocupar el espacio de preponderancia en la decisión del robo público institucionalizado que llevan adelante, como por ejemplo es Itaipú. No se pelean, son como los gatos, cuando parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo”, expresó la legisladora, y manifestó que no puede continuar esta práctica.

Para el diputado cartista Walter Harms, las acusaciones, principalmente luego de la postergación de la ley de emergencia, sobre que existe un conflicto interno del Partido Colorado en el manejo legislativo, no es real y provino de una irresponsabilidad del oficialismo.

“Es una estupidez esgrimida por Lilian Samaniego, que es la gran culpable de que esto se haya llevado así a lo loco, con total irresponsabilidad, sin criterio de procedimiento parlamentario”, acusó.

Afirmó que el Ejecutivo quiso forzar por medio de Lilian el tratamiento desde el año pasado de una ley con canilla abierta y sin control, pero Honor Colorado se opuso, no por una cuestión electoralista sino para hacer bien las cosas, indicó.

“Es una reverenda irresponsabilidad y una estupidez lo que se plantea desde el oficialismo, de que esto es una cuestión interna del Partido Colorado, esto simplemente es manejo con responsabilidad del dinero de todos los paraguayos”, defendió Harms.



No se pelean, son como los gatos, cuando parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo.

Kattya González,

diputada del PEN.



Es una estupidez lo que se plantea desde el oficialismo, de que es una cuestión interna del Partido Colorado.

Walter Harms,

diputado de la ANR.