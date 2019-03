La cuñada como puñal

A la abogada Pedrozo no se le conocía participación en casos penales, por lo que parecía obvio que su sorpresivo ingreso al expediente era con el único fin de obligar el alejamiento de su cuñado. Podríamos darle el beneficio de la duda y atribuirlo a la casualidad, aún a sabiendas de que esta no existe en los procesos judiciales. De todos modos, la argucia no sirvió de mucho, pues los González Daher siguen presos hasta ahora.

Ahora, apelar al mismo argumento dos veces ya no resulta imaginativo, sino que suena como una impresionante argelería jurídica. Es lo que han hecho en estos días los abogados que asisten a Sandra McLeod y Javier Zacarías Irún, al convocar a Noris Pedrozo a integrarse al equipo de defensores para, consiguientemente, recusar a René Fernández. Lo notable es que la ex intendenta ya tenía designados abogados con anterioridad y, al día siguiente de la imputación, la nueva abogada se presenta solicitando su intervención en la causa.

Si la artimaña es tolerada, el fiscal-cuñado, que por lo visto provoca temor en los acusados por corrupción, deberá dejar la causa de investigación sobre las multimillonarias adjudicaciones a la empresa Frontera por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Aquí ya no hay atisbo de casualidad. No me referiré a la abogada Noris Pedrozo. Allá ella con los conceptos que tenga de la ética judicial o el respeto de los vínculos familiares. Lo que me sorprende es que se permita que los profesionales del Derecho apelen a chicanas de tan baja ralea, existiendo instancias judiciales que pueden evitarlas.

El abogado Ricardo Preda, abogado del matrimonio Zacarías, explicó que Pedrozo fue contratada como una “estrategia de trabajo” y que la Fiscalía no puede decidir quiénes ejercerán la defensa. Solo que el Código Procesal Penal, en su artículo 112, impone taxativamente que las partes deben preservar la buena fe en sus actuaciones: “No podrán designar durante la tramitación del procedimiento, apoderados o patrocinantes que se hallaren comprendidos respecto al magistrado, en una notoria relación para obligarlo a inhibirse por cualquiera de las causales enumeradas. Los jueces cancelarán todo nombramiento o patrocinio que se haga infringiendo esta prohibición, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el artículo 112”.

Está muy claro. Una cuñada no puede usarse como puñal.