La Corte rechaza acción de ex ministro, pero seguirá en UNA

La Corte rechazó el pedido de declaración de certeza constitucional planteada por el ex ministro José Raúl Torres Kirmser, para que se le aclare si puede seguir como docente y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) o debe jubilarse.

Pese a que se rechazó el pedido, los ministros aclaran que no existe ninguna duda en la normativa, con lo que el accionante no está obligado a jubilarse, por lo que puede seguir como decano y docente al mismo tiempo.

En forma unánime, los ministros Miryam Peña, Eugenio Jiménez y Luis María Benítez Riera entendieron que la vía elegida por el ex titular de la Corte no era la adecuada, ya que no había incertidumbre constitucional.

En su acción, Torres Kirmser solicitó a los ministros que declaren la certeza constitucional de que podía seguir como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a la vez docente, sin estar obligado a jubilarse.

A la acción va dirigida la aplicabilidad de la Ley 4735/12, que amplía el artículo 2345 de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.

El fiscal adjunto Marco Alcaraz, al contestar la vista, señaló que la normativa no generaba ninguna incertidumbre constitucional, por lo que debía ser rechazada.

Según los votos de Peña y Benítez Riera, “la norma en cuestión establece la facultad de los docentes de las universidades nacionales de acogerse a los beneficios de la jubilación, no así la obligación. El término ‘podrán’, escogido por el legislador, no deja lugar a dudas”.

Con ello, rechazan la acción declarativa de certeza constitucional, aunque dejan la postura de que no está obligado a jubilarse y puede seguir en la UNA.