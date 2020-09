La confianza fue el empuje para José

“La verdad el profe (Gustavo Costas) me dio mucha confianza, me ayudó a crecer futbolísticamente y también como persona, me gusta pisar el área y es el DT quien me permite hacerlo”, contó Florentín en charla con la Sobremesa del Fútbol (1080 AM). Florentín se está afianzando en el equipo principal, donde suma 14 partidos, anotando goles.