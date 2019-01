“La concentración de la riqueza es enorme y no ocurre por casualidad”

Para la economista Rosa Cañete, coordinadora regional del Programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado para Oxfam en América Latina y el Caribe, las organizaciones han centrado hasta ahora el discurso en la pobreza. “Como si la culpa de la pobreza fueran los pobres”. Señala que las transferencias condicionadas tuvieron un impacto importante en la reducción de la pobreza monetaria, pero poco impacto en la transformación de las causas estructurales. Cuestiona que para las transferencias a sectores empobrecidos se exigen muchos informes; “sin embargo, cuando se da un incentivo tributario a un sector empresarial, que nos cuesta mucho más dinero que el programa de transferencia condicionada y que beneficia a muchísima menos gente, no se hace un solo estudio costo-beneficio. No hay debate público para ver si la población quiere dar una exoneración al sector sojero o si preferiría que el sector sojero pague sus impuestos”.

–¿Por qué hablamos de Estados capturados?

–El centro del trabajo de Oxfam es enfrentar la pobreza. Llevamos 50 años trabajando en esto, de la mano de movimientos sociales y organizaciones, y lo que hemos ido aprendiendo es que es muy difícil enfrentar la pobreza sin hablar de desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad nos dimos cuenta de que conocemos muy poco de cómo funciona la riqueza y cómo funcionan las élites.Este informe es un resultado de este proceso en el cual hemos podido recabar información de 13 casos desde 1990 hasta 2017, en diferentes países de la región, explorando cómo élites políticas y económicas consiguen imponer sus privilegios por encima de los derechos de todos.Hablamos de Estados capturados cuando se consigue capturar políticas públicas por los intereses de unos pocos.

–¿Cuáles son las estrategias más comunes?

–Las dos más frecuentes que hemos identificado son la campaña mediática y la puerta giratoria, y lo que hemos llamado procedimientos normativos ordinarios que se van convirtiendo en ordinarios. Para dar un ejemplo, es el uso de decretos, leyes, y todo el uso de mecanismos de dilatación en el Congreso, frenar proyectos que traerían reformas progresivas. Son frenados por múltiples mecanismos que son legales, pero que acaban sirviendo para impedir reformas en la justicia de los sistemas tributarios.

–¿En qué consiste la puerta giratoria?

–Es una práctica muy extendida. Es el tránsito sin límite de barrera entre altos ejecutivos de empresas y puestos públicos de alto poder. Aunque también se ha visto que se avanzó hacia cargos electivos, a nivel presidencial y parlamentario. Genera un conflicto de intereses cuando el organismo regulador de un sector, cuando el ministerio de finanzas o hacienda que tiene que regir la política fiscal, está dirigido por un alto ejecutivo de un sector financiero. Va a ser muy difícil que se desarrollen impuestos a las transacciones financieras, que es una de las cosas pendientes en toda América Latina, porque las rentas del capital no pagan igual que las rentas del trabajo. El empresariado debería estar muy preocupado por este mecanismo, porque le das a una persona, que es un alto ejecutivo de una empresa, acceso a información privilegiada, y le das capacidad de decisiones públicas a su propio sector. Esto rompe la regla más básica de la competitividad, es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y que debería estar regulado.

–¿Qué dice el informe sobre Paraguay?

–El Informe Paraguay es el resultado del concurso de becas con Clacso y que ha sido desarrollado por varios investigadores del CERI. Lo primero es que fue imposible gravar la exportación de soja en Paraguay: han habido –cuando se hizo el estudio– cinco intentos –acaba de nuevo de ocurrir dentro del Parlamento– de poner un impuesto a la exportación de soja, y es paradigmático, porque es uno de los sectores que producen mayor riqueza en el Paraguay, que concentra gran parte de la tierra y parece increíble que no pague impuestos, porque produce grandes beneficios. Parece extraño, porque sería un impuesto que haría al sistema tributario más justo, haría pagar a los que más tienen y permitiría al Estado tener ingresos que necesita.En el caso paraguayo, uno de los mecanismos más recurrentes fueron los decretazos o el veto desde el Poder Ejecutivo. Estos son mecanismos legales, pero que han sido algo muy común para impedir la aprobación del impuesto a la soja. Otro mecanismo fue la dilatación del estudio de los proyectos de ley: no ha habido forma de que pase y muy a menudo se usó esta dilatación, pasa de una comisión a otra.

–Es un fenómeno global.

–No es específico del Paraguay ni de América Latina, está ocurriendo en todas partes. Recordemos la crisis financiera de 2008 cómo terminó: ¿se reguló realmente el sector financiero? Lo que ocurrió con la crisis financiera es que con los impuestos de todos se acabó salvando a los bancos mientras miles de personas sufrían los efectos, perdiendo viviendas, teniendo que pagar créditos porque nunca pudieron pagar su vivienda. Hay ejemplos a nivel mundial de cómo se está privilegiando el interés de pocos por encima de todo, esto está aumentando una concentración extrema de la riqueza. El 87% de la riqueza que se generó el año pasado a nivel mundial fue capturado por el 1% de la población. La concentración es enorme y no ocurre por casualidad, ocurre porque no se toman las decisiones de regulación, de control y de políticas públicas que permitirían una mayor redistribución, por eso hablamos de captura. Esto no es un debate técnico, es un debate político sobre conflicto de intereses, y mientas no lo visibilicemos, va a seguir ocurriendo. Nuestro objetivo central como organización es enfrentar la pobreza, porque precisamente esto no se consigue de forma estructural queremos abordar estos temas. Las soluciones técnicas ya se encuentran sobre la mesa, sabemos lo que hay que hacer.

Perfil

Rosa Cañete es responsable regional de Desigualdad, Fiscalidad y Captura del Estado para Oxfam, y autora del informe Privilegios que niegan derechos. La economista comenzó su trabajo en República Dominicana con organizaciones populares, que trabajaban el impacto de las políticas fiscales en la población más desfavorecida.