“La ciudad es discapacitante y violenta”

Con más de una década como activista, asegura que “no existe una voluntad política del Gobierno ni de la Municipalidad para trabajar en este tema de la inclusión”; la cual –dice– es un concepto que engloba el derecho de las personas con discapacidad.

“Acá se está violando lo que establece la propia Constitución, el libre tránsito de las personas. Es un crimen porque aparte de violar el derecho al tránsito, se viola el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud”, cuestiona, y suscribe que “no queda mal decir que la ciudad (de Asunción) es discapacitante, violenta y criminal con las personas con discapacidad”.

Marecos señala que ellos no piden trabajo ni una política especial. Lo que reivindican es la “transversalidad” de los proyectos municipales.

“Es decir, si vamos a construir asfaltados, por qué no intervenir la propia vereda y ver cómo sacamos la columna, cómo hacemos que la vereda tenga uniformidad; si hay un árbol, qué mecanismo se puede utilizar para mantenerlo y se pueda usar la vereda”, enumera.

La segunda cuenta pendiente –indica– es el incumplimiento de las normativas y ordenanzas; y lo tercero, es la falta de inversión en accesibilidad de las personas con discapacidades físicas, cognitivas, sicosociales, auditivas y visuales.

“Poner simplemente rampas no es una cuestión de inclusión. Se debe tener en cuenta que hay cinco tipos de discapacidades, y una vereda en su totalidad debe de poder ser utilizada por todas esas personas”, postula, al estimar que entre 40.000 y 50.000 personas en Asunción tienen algún tipo de discapacidad.

“Cuando se ve a una persona en silla de ruedas, se piensa: ‘pobre, él no puede’. Pero en realidad, él puede y por qué no darle una oportunidad. No pedimos regalos, sino que termine la discriminación”, remata.