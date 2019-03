La Champions y Europa tienen la ruta definida

Lo que esperaba el público, un nuevo enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quedará postergado y solamente podrá darse en la final a disputarse el 1° de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Juventus se medirá ante Ajax de Holanda y luego deberá cruzarse con el vencedor del choque inglés entre Tottenham vs. Manchester City.

El Barcelona se enfrentará al Manchester United y de vencer, chocará con el ganador de Liverpool vs. Porto (ver infografía).

Cruces parejos. En la Europa League tendremos emparejamientos de buen nivel con Arsenal vs. Napoli, Villarreal vs. Valencia, Benfica vs. Eintracht Frankfurt y Slavia Praga vs. Chelsea.

Los partidos de cuartos serán el 11 y 18 de abril; las semifinales, el 2 y 9 de mayo, para llegar a la final en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, el 29 de mayo.