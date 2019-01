La casa de papel y otras exitosas series llegan en 2019 con Netflix

El frenesí por las series que ofrece Netflix no para. La plataforma anunció la emisión de nuevas temporadas de algunas de sus producciones más populares. The O.A., Élite, Las chicas del cable, La casa de papel, Lucifer, El mundo oculto de Sabrina, The Crown y Orange is the new black, son solo algunos de los éxitos que tendrán su continuidad en este 2019.