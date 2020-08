La cartelera de Cineplex se renueva con diversos títulos

Hoy, a las 20:00, se podrá ver Matrix (subtitulada) y mañana se ofrecen dos funciones, a las 18:00, Dos pavos en apuros (castellano), y a las 20:30, La luz del fin del mundo (subtitulada).

Para los fanáticos de la trilogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski, es una oportunidad de volver a ver Matrix en pantalla grande y en formato autocine.

The Matrix (1999) conforma una trilogía junto a The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003) y están protagonizadas en sus papeles principales por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

La cinta plantea la pregunta: ¿es el mundo lo que parece? Thomas Anderson (Keanu Reeves), programador de una importante empresa de software y hacker de alias Neo, averiguará que no. Él contactará con un extraño grupo encabezado por Morfeo (Laurence Fishburne), quien le mostrará la verdad que se esconde tras lo aparente: un mundo dominado por las máquinas, las cuales esclavizan a la humanidad para utilizar nuestros cuerpos como simple fuente de energía.

El sábado, a las 18:00, se exhibe Khumba, la cebra sin rayas (castellano), y a las 20:30, El Conjuro (subtitulada); en tanto que el domingo, a las 20:00, se podrá ver Guasón (subtitulada). El miércoles próximo, a las 20:00, se podrá ver Logan (subtitulada).

A SABER. Precio por vehículo, G. 100.000, en venta exclusivamente vía online www.cineplex.com.py.

Está permitido un máximo de cuatro personas por vehículo. No está permitido el descenso de los vehículos, salvo para el uso de los sanitarios (con tapabocas). Los pedidos del candy se realizan exclusivamente desde la web.

El sonido de la película se transmite por radio FM; si el auto no tiene radio, no podrá escuchar el sonido de la película. Consultas al WhatsApp (0991) 780-323.