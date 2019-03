La caja de Eisenhower

Y tuvo que recurrir a todas sus capacidades no solamente para organizar las invasiones multinacionales al Norte de África y luego a Normandía, una de las mayores de toda la historia de la humanidad, sino también para convivir con el insoportablemente pedante e irreverente de George Patton y con el descomunal ego de Bernard Montgomery. Está de más decir que estos dos se detestaban con una pasión digna de mejor causa. Como si fuera que esto no era suficiente, estaba el infatuado de Charles de Gaulle, cuyo orgullo era inversamente proporcional a sus victorias.

Para colmo era mirado de reojo por sus pares por el hecho de que siempre fue un oficial de Estado Mayor y nunca tuvo un mando real y directo de tropas. Dicho en cristiano, lo veían como a un intelectual que nunca se ensució el uniforme. Como si fuera que el trabajo mental no es tan fatigoso como el físico.

Ike tenía una consideración práctica del mundo y de su contexto. Creía, por ejemplo, que “si un problema no puede resolverse, aumentará”; además, pensaba que “solo la fuerza puede cooperar, la debilidad solo puede mendigar”. También sostenía que “el pesimismo no ganó ninguna batalla”.

Su método de trabajo llegó a la posteridad bajo la denominación de caja o matriz de Eisenhower. Es útil para no asesinar a oficiales y héroes extranjeros, para ganar una guerra y para organizar una empresa y hasta una casa.

Era un esquema de gestión de tiempo, donde las tareas se ordenan por importancia y urgencia. Por ejemplo, si es urgente e importante se hace inmediatamente. Si es importante y no urgente se posterga brevemente. Si es urgente y no importante se delega. Si es no urgente y no importante, el tema simplemente se elimina.

El planteamiento es tan sutil como efectivo y nos sirve para recordar que lo sencillo no siempre es enemigo de lo inteligente y que no se necesita ensuciarse en el barro para llevar a un ejército al triunfo.