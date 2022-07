La Caja Bancaria recolecta firmas en busca de obtener certificado tributario

Subrayó que ellos cumplieron con la medida judicial de inscribirse como ente retentor, pero que no deben nada al Fisco por impuestos atrasados, por lo que no hay motivos para no obtener el CCT. Señaló que ese documento impositivo es muy importante para la Caja, ya que permitirá volver a conceder créditos hipotecarios a miles de aportantes y jubilados, lo que también repercute en el pago de más impuestos.

“Agotamos todas las instancias administrativas con la SET y no logramos ningún acuerdo, ni siquiera tener el CCT en controversia. Entonces, estamos recurriendo al presidente, para que interceda para llegar a un acuerdo, a una solución definitiva”, expresó.

Desde la SET, sin embargo, ratificaron ayer que no pueden otorgar el certificado de cumplimiento porque la Caja Bancaria sigue incumpliendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que les ordenaba a pagar al Fisco unos G. 36.000 millones.

El conflicto entre la Administración Tributaria y la previsional bancaria viene desde hace años. Ante una medida cautelar obtenida por la entidad que representa a los trabajadores y retirados, la SET se vio obligada a dar el CCT en controversia, pero esto fue levantado en el 2020.