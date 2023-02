La caída de la dictadura bajo la mirada del laureado Roa Bastos

Ojalá podamos vivir civilizadamente se tituló la nota que señalaba en letras bien grandes: “Augusto Roa Bastos ya tiene pasaporte paraguayo”. Su sensación al enterarse de la caída de la dictadura y su postura política, las aborda en la entrevista que se comparte a continuación en su totalidad.

– ¿Qué sentiste cuando te enteraste de la caída de Stroessner?

– Yo sentí una gran alegría, despojada totalmente de todo resentimiento, de todo odio, pues, como yo dije en aquella Carta abierta al pueblo paraguayo, todo mi trabajo como periodista fue siempre apuntar en la dirección del responsable principal del régimen, pero sin rencores personales, sin odios cavernícolas.

Ahora, por supuesto, al producirse este hecho del derrocamiento de un personaje, que en cierta manera es responsable de un montón de cosas negativas para nuestro país, yo sentí un gran júbilo, sobre todo por la posibilidad de apertura hacia una transición democrática, hacia la posibilidad de que todos los paraguayos pudiéramos vivir en una convivencia civilizada, pacífica. Eso fue lo que sentí en primer lugar. Porque me parece que eso es lo que hace falta a nuestro país para que pueda actualizarse y ocupar el rango que le corresponde en el contexto latinoamericano.

– Hoy más que nunca lo que estás escribiendo en España o en cualquier otro país de Europa, sobre el Paraguay, ha de estar siendo seguido con gran interés.

– Otra de las cosas positivas en este acontecimiento es que ha tenido la virtud, por supuesto no deliberada, de abrir esta cortina de silencio, de desinformación, de olvido total en que estaba el Paraguay. Ahora hay un interés real por el Paraguay de parte de los países europeos en general. Yo puedo hablar de esta zona, de esta región. Este interés no había antes. Eran muy difícil no solamente hablar del Paraguay, sino ni siquiera iniciar el tema del Paraguay. Es un país que no existía prácticamente para la opinión pública internacional. Y es absolutamente importante, creo yo, que existamos para la opinión pública internacional, para los organismos internacionales, organismos no gubernamentales incluso, porque lo que en este momento necesitamos creo que es una presión moral de toda la opinión internacional, además de nuestra opinión pública interna, en la dirección de consolidar el proceso de democratización, cualesquiera sean los acontecimientos que vayan ocurriendo.

– ¿Vos pensaste alguna vez que Stroessner sería derrocado?

– Sí, yo pensaba. Si vos releés, en algún momento que tengas ganas, esa Carta abierta al pueblo paraguayo, verás ahí que yo hablo justamente de la caída de Stroessner, de la renuncia de él –por supuesto esto estaba dicho con un sentido figurado–, como una incitación a un acto de suprema soberanía, el que un dictador, con tanto poder como era él, podía decidir su renuncia. Eso lo dije allí en la Carta abierta al pueblo paraguayo. Y dije también que yo pensé que la única solución que evitaría un baño de sangre en nuestro país era una solución de carácter cívico-militar, porque de otra manera no se podía.

A la gente que me pregunta sobre ese aspecto le digo que el Paraguay ya ha pagado de sobra la cuota de sangre por la lucha en favor de la democracia, de manera que lo que necesitamos ahora es una transición pacífica, sin violencia.

– ¿Políticamente, como te definís?

–Yo no sabría darte la referencia exacta, porque para mí ha perdido sentido esto. Históricamente ha entrado en crisis el concepto de izquierda y derecha. A mí me parece que son estereotipos que han perdido gran parte de su valor de definición.

Ahora, yo me defino como un hombre que está decididamente en favor del régimen democrático y de la igualdad de posibilidades para todos y, sobre todo, de la convivencia en paz de un país, de un país que ha vivido siempre convulsionado por sus terribles dramas interiores.

En esa dirección yo me vengo batiendo, desde hace años, en el campo de los derechos humanos, en el campo del periodismo. Esa es mi definición. Yo no pertenezco a ninguna agrupación política, ni pienso pertenecer tampoco. No sé hacer los distingos. Para mí, el Paraguay yo lo veo siempre en conjunto, como un conjunto indisociable. Y por supuesto, los partidos políticos son parte de este país y son sobre todo parte fundamental para el funcionamiento de la democracia. Yo no creo que la democracia pueda existir sin partidos políticos.

De manera que yo me congratulo de que estos últimos acontecimientos en nuestro país hayan reavivado esta actividad política en las agrupaciones opositoras, de las cuales yo me considero plenamente adherente sin necesidad de formar parte como militante de ninguna de ellas. No sé, soy un soñador de la convivencia democrática en un Estado de Derecho igual para todos. Esa es un poco mi definición, un poco abstracta, un poco soñadora, un poco utópica, pero para mí la única real.