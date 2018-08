La Cachamba cierra definitivamente y dice adiós al Ferrocarril

Sobre el anuncio, que generó gran indignación en las redes sociales, Roger Careaga, su fundador y propietario, explicó que deben abandonar el lugar debido a que directivos del Ferrocarril no quieren renovar el contrato. Y el motivo, señala, se debe al desarrollo del proyecto Tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí. “Es una lástima. No tenemos problemas en salir, pero estamos muy preocupados y no queremos que el lugar se quede abandonado mientras se concreta el proyecto”, expresa y agrega que La Cachamba cerrará definitivamente y no se mudará a otro lugar.

Por el arte. El espacio gastronómico y de entretenimiento fue escenario de incontables shows, lanzamientos de grupos musicales paraguayos y extranjeros, exposiciones de arte, eventos de beneficencia, rodajes de películas, documentales, centenares de sesiones fotográficas, eventos deportivos, entre otras actividades. “Este fin de semana nos despedimos de este mágico lugar. Nos vamos con el orgullo de haber recuperado del abandono y el olvido este lugar histórico, con mucho sacrificio”, señala Careaga.

Contribución. El sitio también se consagró como un lugar de ayuda ciudadana con cientos de eventos benéficos realizados de forma totalmente gratuita, ayudando así a compatriotas que necesitaban una mano.

Igualmente, se convirtió en un punto de visita obligado de miles de turistas entusiastas del Ferrocarril y del Paraguay, que llegaron para vivir esta experiencia promovida por los propietarios.

El bar fue tapa del suplemento de fin de semana del New York Times (EEUU) y de otras publicaciones internacionales que ayudaron a posicionar positivamente al Paraguay en el exterior.