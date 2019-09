La bicisenda quedó sin señalización

Esta situación se produjo tras la denuncia de irregularidades en la instalación de la señalética, que no era reflectiva, estaba instalada en lugares en los cuales no era visible o estaba soldada de manera precaria, no estaba acorde con las normativas locales e internacionales que rigen la materia.

Días antes, personal de la empresa LS Servicios, de Lilian Sosa, adjudicada por G. 1.006 millones para realizar esta obra, pese a dedicarse al rubro de las confecciones, que enumeraba cada cartel, apuntó que era precisamente para cambiarlos por los que se ajustan al pliego de bases.

El director general de Desarrollo Urbano de la Comuna capitalina, arquitecto José María Segalés, fue claro al señalar que no darán la recepción provisoria a esa firma si no regulariza toda la señalización.

Es una tomadura de pelo. Colocan carteles y al día siguiente sacan. Muy improvisado.Luis Grau,vecino.