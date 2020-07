“La ayuda a las mipymes de la que tanto habla no llega”

Grassi enfatizó que “la ayuda a las pequeñas y medianas empresas de la que tanto habla el presidente nunca llegó” hasta ellas. “Escuché que dijo que fueron destinados a las mipymes USD 260 millones, y es mentira. Todavía no llegó nada de ese dinero, lo que se consiguieron fueron fondos de bancos privados. No hay plata, no hay subsidios, está mintiendo a la ciudadanía diciendo que se les dio a las mipymes ese monto, porque no es así”, expresó.

El empresario sustentó su afirmación en que las mipymes se endeudaron con los bancos privados para conseguir fondos para hacer frente a la situación de crisis que enfrentan. “Eventualmente a que el Fogapy conceda créditos, en algunos casos, no en todos, pues el 60% de las solicitudes ni siquiera fueron aprobadas, entonces está faltando a la verdad”, agregó.

Grassi señaló que Abdo pintó en su discurso un país “totalmente suyo”, porque en ningún momento habló de las miles de empresas que están quebrando a diario ni de la creciente desocupación. “El presidente perdió la magnífica oportunidad de sincerarse con la ciudadanía. Hubiera caído mejor a todos si hubiera reconocido que la situación está muy difícil y solicitar la ayuda ciudadana para combatir la corrupción”, concluyó.