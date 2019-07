La aventura de El Rey León y la biográfica Ted Bundy llegan al cine

El Rey León llega con una nueva versión, live action, del éxito de hace un cuarto de siglo. El director Jon Favreau traslada la clásica historia a la pantalla grande, de una manera totalmente nueva.

La cinta de Disney transporta al público a la sabana africana, donde nació un futuro rey. El pequeño león Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes.

mucho cuidado. ”Es una propiedad muy preciada. Disney tuvo mucho éxito con la versión animada original y, luego, con el musical de Broadway. Sabía que debía ser muy cuidadoso. Sentía una responsabilidad enorme por no arruinarla. Quería demostrar que podíamos ser respetuosos del material original y, a la vez, darle vida con técnicas y tecnologías alucinantes”, dice el director Jon Favreau, reflexionando sobre su delicado trabajo en la película de la poderosa productora Disney.

Clásico. El Rey León es un clásico que data de 1994. Es considerada una obra maestra y muy querida por los fanáticos en todo el mundo, debido a sus características y la rica historia que desarrolla.

La película ganó premios Óscar a Mejor Canción Original por Can You Feel the Love Tonight, (Elton John, Time Rice) y a Mejor Banda Sonora Original (Hans Zimmer). En 1997, la producción teatral inspirada en la película hizo su debut en Broadway y lleva ganados seis premios Tony. Veintidós años después, sigue siendo uno de los mayores éxitos de Broadway y, recientemente, alcanzó las 9.000 funciones.

En África. Favreau dirigió El libro de la selva en 2016, con la tecnología necesaria para contar la historia de una manera contemporánea e inmersiva. La película cautivó al público y ganó un premio Óscar.

Pero fue un viaje a África el que lo llevó a la dirección de El Rey León. “Hice un safari por África seis meses antes de hablar por primera vez con Disney sobre hacer la película”, explica Favreau. “Recuerdo que cuando un jabalí pasó corriendo al lado de nuestro vehículo del safari, una de las personas de nuestro grupo comenzó a cantar Hakuna Matata. Y, luego, cuando vimos unos leones parados sobre una roca, todos dijeron: “Mira, parece el Rey León’.”

Biográfica. La otra cinta de estreno está basada en la vida real: Ted Bundy: Durmiendo con el asesino. Se trata de crónica de los crímenes de Ted Bundy, un feminicida serial de los años 80, vista desde la perspectiva de su novia Elizabeth Kloepfer quien se negó durante años a ver quién era él realmente. La misma es protagonizada por Zac Efron.