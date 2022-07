La ARP pide que la fiscala general investigue a Cartes o renuncie

De la noche a la mañana el sector pecuario pasó de ser anfitrión de Horacio Cartes a exigir que lo investiguen luego de que Estados Unidos lo agregara a su lista de corruptos. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) justificó las alianzas comerciales con el ex presidente de la República, pero advirtió que incluso apoyaría un eventual juicio político a Sandra Quiñónez si no abre una investigación para esclarecer las responsabilidades del líder de Honor Colorado en los hechos denunciados.

El titular de la ARP, Pedro Galli, fue uno de los primeros dirigentes en reaccionar ante el anuncio de la Embajada de Estados Unidos contra el ex mandatario. “Si (Sandra Quiñónez) no cumple con la función para la cual está destinada, quiere decir que su institución no está funcionando, entonces debe salir y si hay un juicio político y tiene una base sólida, por supuesto que nosotros vamos a acompañar”, refirió luego de tuitear al respecto.