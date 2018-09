La ANR celebrará su aniversario en medio devmarcadavdivisión

No será fácil limar las asperezas y salvar las diferencias entre Honor Colorado y Añetete ya que la división es muy marcada por posiciones políticas antagónicas que se fueron dando en los últimos meses.

Entre los últimos sucesos se pueden citar el no juramento del ex presidente Horacio Cartes como senador y la reciente obligada renuncia de Óscar González Daher, que deja mal parado al cartismo.

El nuevo Gobierno que lidera Mario Abdo Benítez probó ese trago amargo con la renuncia obligada también por presión de la ciudadanía de José María Ibáñez a la Cámara Baja, pero sin lugar a dudas González Daher era un pez gordo del cartismo y su caída, aparentemente definitiva, tiene mucho más peso.

Así las cosas, desde la Junta de Gobierno manejada aún por el cartismo no habrá un acto central y no se convocará al presidente de la Repúbica a participar ni siquiera de una ofrenda floral por el nuevo cumpleaños del partido. Ese se día ambos sectores festejarán por separado.

Pedro Alliana, presidente de la agrupación política, dijo que Honor Colorado probablemente inaugurará su sede ubicada en Areguá junto a Cartes demostrando que el movimiento sigue firme y preparado para las elecciones internas del 2020 cuando se deberán elegir autoridades partidarias.

Alliana, aparte de mencionar que el partido no tiene recursos para organizar un acto, recordó nuevamente que los recursos con los que contó Marito y la lista 1 para las elecciones salieron de un préstamo de G. 20.000 millones que aprobó la ANR y que se quejó que tanto el nuevo presidente como Colorado Añetete “se olvidaron de la Junta nuevamente”.

“Nos quedamos con deudas aparte de las que ya teníamos y queremos priorizar esos compromisos. No creo que haya un festejo grande organizado por el partido”, indicó Alliana.

“Ellos (los de Añetete) no le dan importancia al Partido Colorado”, se quejó.

“Tenemos pensamientos e ideales encontrados, maneras muy diferentes de ver la política interna partidaria”, dijo por su parte el senador de Añetete, Rodolfo Friedmann, sobre la división muy marcada entre ambos sectores.

Friedmann ocupa una banca en el Senado en lugar de Cartes a quien lo acusa de contrabandista y apuntó que la Fiscalía debe investigarlo por actos ilícitos.

“Probablemente hoy está más acentuada la división pero independientemente a eso el aniversario del Partido Colorado no pasa por los movimientos internos porque es un día de celebración de todos los colorados”, indicó y agregó que en Añetete aún no se habló del primer festejo que harán en el Gobierno, no obstante considera que el partido lo debe celebrar institucionalmente.