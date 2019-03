La angustia de una mamá por conseguir un remedio de G. 15 millones para su hijo

El pequeño Thiago, de 8 años, es oriundo de la ciudad de J. Augusto Saldívar y fue diagnosticado de bronquio displasia grave, entre otros padecimientos. A raíz de ello, fue operado del drenaje venoso pulmonar anómalo, lo que no le permite respirar normalmente.

El remedio, de nombre Usenta Bosetan, es necesario para sus pulmones, el cual debe de tomarlo cada cuatro meses, lo que significa que en un año, la familia de Thiago indefectiblemente debe gastar G.45 millones solo en este medicamento.

El niño es asegurado del IPS, pero por políticas de la institución, no pueden comprarle el medicamento por no ser titular del seguro.

“Si él no toma ese remedio va empeorando y va sangrando más. Los doctores tienen miedo de que sangre y no pare más el sangrado”, comentó su mamá muy angustiada.

Contó que ya deambularon en diferentes instituciones del Estado pidiendo una ayuda, sin conseguir ninguna respuesta, a excepción de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social que la asistió con la suma de G. 5 millones, con lo que le restan por conseguir otros G. 10 millones.

“Ya hablé con todo el mundo, con la esposa de Marito (Silvana López Moreira), hablé con la Gobernación (de Central), tengo el número de todos, y solo me dicen: te voy a ver, te voy a ver. Y nunca me ven. Yo ya di todo, pero no tengo forma de comprar”, lamentó.

Este viernes, a Thiago le transfundirán sangre con lo que esperan paliar un poco la situación delicada del niño. No obstante, el mayor temor de los especialistas es que contraiga alguna infección hospitalaria mientras espera el medicamento, ya que Thiago está sin defensas.

En junio del año pasado, a través de las publicaciones de los medios de comunicación y las redes sociales, el futbolista Derlis González le donó una mochila de oxígeno. El paciente dependía de un balón de oxígeno que le pesaba mucho y le impedía moverse con facilidad.

Doña Florinda se encuentra esperanzada que, como en aquella ocasión, pueda recibir la solidaridad de los ciudadanos, que en caso de querer ayudar a Thiago puede comunicarse con ella al teléfono (0984) 547-520.