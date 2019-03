La ANDE aceptó reparar solo 849 electrodomésticos en cinco años

Lo concreto es que, desde el 2013 al 2018, la estatal ha financiado la reparación de 849 electrodomésticos, de un total de 3.123 reclamos. Significó un pago de casi G. 1.899 millones (USD 310.000). Para el ejercicio 2019, el rubro de indemnizaciones tiene una asignación presupuestaria de G. 53.000 millones, que consiste en las previsiones realizadas por la ANDE para los gastos de resarcimientos en general. Específicamente, para avería de electrodomésticos, fueron asignados G. 408 millones. Hasta la fecha se ejecutaron G. 25 millones.

Las reparaciones no son efectuadas por los técnicos de la estatal y el afectado tiene que consultar con un electricista antes de hacer el pedido. “Se tienen que hacer las verificaciones técnicas, porque todos los eventos en la red quedan registrados. Por eso pedimos que el cliente especifique la fecha y hora aproximada que ocurrió el evento. Se recurre a los registros para verificar qué pasó ese día y a esa hora, para determinar si fue culpa o no de la ANDE”, expresó Luis Torres, gerente comercial de la entidad. No están cubiertos los daños ocasionados por tormentas eléctricas ni por cortes programados, puesto que en el primer caso se pide de antemano a los usuarios que no utilicen sus equipos y en el segundo se avisa con anterioridad en qué fecha, hora y zona se harán los cortes, apuntó el funcionario.

Pasos para indemnización. La compañía indica que, tras llenar el formulario de comunicación de avería de electrodomésticos, el reclamante debe identificar el número de NIS del suministro afectado y anexar copia de cédula vigente. En caso de no ser titular, debe contar con una autorización escrita del mismo, acompañando la copia de cédula de identidad de ambos. El titular necesita tener actualizada la carga declarada del suministro en los registros de la ANDE. En el formulario, el consumidor tiene que anotar la fecha y el horario del evento; y detallar en la planilla los electrodomésticos dañados. La solicitud debe ser presentada hasta 45 días posterior al hecho.