La alegría del Adviento

Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas 3,10-18. El Señor llega siempre a nosotros en la alegría y no en la aflicción. “Sus misterios son todos misterios de alegría; los misterios dolorosos los hemos provocado nosotros”.

Alegraos, nos dice hoy San Pablo. Y tenemos motivos suficientes: El Señor está cerca. Podemos aproximarnos a él. Dentro de pocos días habrá llegado la Navidad, nuestra fiesta, la de los cristianos, y la de la humanidad, que sin saberlo está buscando a Cristo. Llegará la Navidad y Dios nos espera alegres, como los pastores, como los Magos, como José y María.

Tendremos dificultades, como las han tenido todos los hombres; pero estas contrariedades –grandes o pequeñas– no nos quitan la alegría. La dificultad es algo ordinario con lo que debemos contar, y nuestra alegría no puede esperar épocas sin contrariedades, sin tentaciones y sin dolor. Es más, sin los obstáculos que encontramos en nuestra vida no habría posibilidad de crecer en las virtudes.

El fundamento de nuestra alegría debe ser firme... El papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy dijo: “Hoy es el tercer domingo de Adviento, denominado también “domingo de Gaudete”, domingo de la alegría. En la liturgia resuena en repetidas ocasiones la invitación a la alegría, a alegrarse, porque el Señor está cerca. La Navidad está cerca.

El mensaje cristiano se llama “evangelio”, es decir, “buena noticia”, un anuncio de alegría para todo el pueblo; la Iglesia no es un refugio para personas tristes, la Iglesia es la casa de la alegría. Y aquellos que están tristes, encuentran en ella la verdadera alegría.

Pero la del Evangelio no es una alegría cualquiera. Encuentra su razón en el saberse acogidos y amados por Dios... Su venida entre nosotros nos fortalece, nos dona coraje, hace exultar y florecer el desierto y la estepa, es decir, nuestra vida cuando se vuelve árida. ¿Y cuándo se hace árida nuestra vida? Cuando está sin el agua de la Palabra de Dios y de su Espíritu de amor. Por grandes que puedan ser nuestros límites y nuestra confusión y desaliento, no se nos permite ser débiles y vacilantes ante las dificultades y propias debilidades.

Por el contrario, se nos invita a fortalecer nuestras manos, a hacer firmes nuestras rodillas, a tener coraje y a no temer, porque nuestro Dios muestra siempre la grandeza de su misericordia. Él nos da la fuerza para ir adelante...

Es un Dios que nos quiere tanto, nos ama, y por eso está con nosotros, para ayudarnos, fortalecernos, e ir adelante. Coraje, siempre adelante. Gracias a su ayuda, siempre podemos empezar de nuevo. ¿Cómo? Alguno me puede decir: “No padre, soy un gran pecador, yo no puedo recomenzar de nuevo”. Te equivocas. Tú puedes recomenzar de nuevo ¿Por qué? Porque Él te espera. Él está cerca de ti. Él te ama. Él es misericordioso. Él te perdona. Él te da la fuerza de recomenzar de nuevo.