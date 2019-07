La actriz paraguaya contratada por Netflix para la serie El Mecanismo

El Mecanismo es una serie producida por Netflix y trata sobre los escándalos de corrupción vinculados al sonado caso Lava Jato, por el cual el ex presidente brasileño, Lula Da Silva, está preso junto a otras autoridades y empresarios. Es la más vista en Brasil con 40 millones de espectadores, en su primera temporada.

Romero, en comunicación con Monumental 1080 AM, detalló que llegó al staff de actores gracias a la recomendación del actor Javier Enciso.

“Él (Enciso) trabajó con otras producciones brasileñas y le pidieron que recomiende a actrices paraguayas. El director de El Mecanismo, José Padilla, eligió mi foto y me pidió que haga una prueba de cámara. Esta fue enviada a Netflix, y ellos también me eligieron”, relató.

El Mecanismo 2

La actriz paraguaya explicó que su personaje en esta segunda temporada es el de una capa del contrabando y grupos criminales, que opera desde Ciudad del Este. En uno de los capítulos, ella da acogida al personaje principal de la serie. El rodaje del capítulo duró 12 días.

Andy Romero ponderó los avances que se dan en el cine nacional y se declaró seguidora de Ana Ivanova, actriz destacada de Las Herederas.

Si bien se está destacando en el extranjero, señaló que una de sus metas es hacer cine nacional.

Romero comentó que fue muy agradable el trabajo en la serie de Netflix. "La gente de Brasil es muy cálida, me trataron muy bien y me dieron mucha libertad en el desarrollo de mi personaje. El equipo se convierte en una familia. Hay gente que durante seis meses no va a su casa”, explicó.

La mujer detalló que la participación en la serie de Netflix le dejó en claro que un paraguayo puede vivir de la actuación.