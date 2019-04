Kravitz, Interpol y otros artistas actúan esta noche

Kravitz, quien visita por primera vez Paraguay, interpretará canciones como Fly Away, Dig In, Blues Jam, American Woman, Get Up, Stand Up, Believe, Let Love Rule, entre otras.

Twenty One Pilots ofrecerá temas como Stressed Out, Heathens, Ride, Chlorine, My Blood. Al encuentro también se suman el DJ Steve Aoki, Paulo Londra, así como el Cuarteto De Nos, de Uruguay, que vuelve a visitar el país para deleitar con canciones como Cuando sea grande, Me amo, El hijo de Hernández, Gaucho Power, No llora, Lo malo de ser bueno, entre otros. De la cartelera también forman parte Deliverans, Villagrán Bolaños, Caramelos de Cianuro, Tribu Sónica, Héctor & El Cardumen de Funk, y Mente Nativa.

Las boletas cuestan G. 225.000 (general), G. 500.000 (campo vip) y G. 990.000 (lounge) y se encuentran a la venta en Ticketea (www.ticketea.com.py) o llamando al 728-8980. Asunciónico es producido por G5Pro y DF Entertainment.

Al evento no se podrá ingresar con fuegos artificiales, elementos punzantes, computadoras, termos, banderas con palos, mochilas grandes, sillas de cualquier tipo, pistolas de agua o similares, equipos profesionales de fotografía, audio y video, entre otros.