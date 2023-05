Kattya ve con buenos ojos unificar oposición en Senado

Aclaró que brindarle ese apoyo a los liberales no debe ser por distribución ni por cuoteo. Pidió que todos los miembros sean escuchados.

“Creo que es importante que nosotros, como tercer espacio, consolidemos un bloque de manera tal a que no se continúe con un discurso simplemente de supremacía estructural. Si vamos a discutir como iguales y si realmente vamos a establecer una agenda legislativa, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en sumar, adherir y construir”, aseveró vía Unión AM, pero rechazó que el diálogo se ate “a la distribución de cargos”.

Propuesta. La bancada mayoritaria de la oposición en el Senado será la que conformen los miembros del PLRA, que en total son 11, sin contar con Rafael Filizzola que si bien se postuló por la Lista 2, lo hizo bajo un acuerdo, dado que constituye cupo del Partido Democrático Progresista.

El senador electo, Eduardo Nakayama afirmó que un único bloque en Senado fortalecerá la oposición, más aún cuando que en las próximas semanas se elegirá la nueva mesa directiva del Congreso.

Las demás bancadas se componen de dos miembros de la Alianza Encuentro Nacional; un representante tendrá Frente Guasu, Yo Creo y Patria Querida. Con 5 miembros contará Cruzada Nacional.