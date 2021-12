Kattya toma la iniciativa de articular a la oposición

En este sentido, González señaló que “el escenario está difícil, pero no es imposible. En este proceso la única intolerancia debe ser contra la corrupción (para el 2023) y tenemos que dejar de ser una democracia de papel para ser una democracia de verdad”, sostuvo.

Dio detalles acerca de su reunión con el senador, Fernando Lugo. “Hablé con Fernando Lugo, quedamos en tomar otro café y también le escribí a Efraín Alegre, quien me dijo que estaba por el interior y que la otra semana sin problemas podemos reunirnos… el tiempo apremia”, agregó.

Para la parlamentaria hay que superar las barreras ideológicas a la hora de tratar de buscar acuerdos que beneficien a todos

“Lula (da Silva) está hablando con la derecha porque quiere ganar. Entonces, ese discurso de no me siento a hablar con ellos por cuestiones ideológicas, significa no reconocer la problemática del país. Si somos fanáticos, si creemos que somos dueños de la verdad, obviamente tendremos problemas. Acá debemos ser maduros y tomar decisiones correctas con miras al 2023”, indicó.

Dijo que en este momento de definiciones lo más importante es decir “vamos por la concertación” y trabajar en los proyectos y alternativas.