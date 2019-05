Kattya plantea mañana suprimir jubilación y tiene apoyo

La legisladora explicó que la jubilación es un derecho que surge del vínculo laboral de dependencia de una persona, y que al ser un cargo electivo (el del legislador), ese vínculo laboral no está presente, entonces corresponde la abrogación de esa ley.

González aún no dio a conocer en detalle de lo que establece su proyecto, pero ya cuenta con el apoyo de algunos de sus colegas.

En ese sentido, el diputado por Hagamos, Carlos Rejala manifestó que no tendría inconvenientes de presentar un proyecto para terminar con el privilegio que tienen los parlamentarios de jubilarse con 10 años de aporte.

Expresó que la jubilación vip de los legisladores debe eliminarse más temprano que tarde, porque la política no es una carrera, sino un servicio.

Señaló que los parlamentarios no son contratados, y no tienen una relación de dependencia con el Estado.

“Somos electos por el pueblo, ¿por qué tenemos que tener jubilación? Es inmoral seguir con la jubilación vip”, aseveró el legislador.

Rejala señaló que el político debe servir a la gente y que la política es un servicio, pero que en nuestro país ocurre que el político se sirve del Estado, aprovecha su cargo para ser reelecto indefinidamente y así seguir con sus privilegios.

“Es un cáncer qué hay que erradicar de fondo. En el caso de darse una constituyente, vamos a plantear como Partido limitar la reelección parlamentaria”, remarcó.

Dijo que el político debe servir los años que le toque ocupar el cargo y luego irse a su casa a trabajar como cualquier ciudadano, pero lamentó que en la realidad acá se hace de la política una carrera y eso no puede ser. “Si nuestro país quiere crecer no puede tener los políticos más caros del mundo y los maestros más baratos. Los médicos tuvieron que salir a la calle para tener una jubilación digna, y los legisladores con pocos años de aporte ya pueden jubilarse, no puede ser”, aseveró.

Indicó que esa es nuestra realidad y que pondrá de su parte para cambiarla.

Una vez que se presente el proyecto, debe ser analizado por las comisiones asesoras, para luego pasar al pleno.

En el Senado plantean modificar la ley de jubilación pero no tienen apoyo.