Kattya habla de reactivar el juicio político a Abdo si falla

“Es una conquista ciudadana. Ahora hay que controlar, este dinero hay que redireccionar hoy a la prioridad del Covid y la urgencia”, manifestó la legisladora. Apuntó que el presidente no tiene margen de error.

“El cambio fue ante el hecho de que su argumento no tenía peso, que zigzagueaba, que de inconstitucional el hecho pasó a que no simplemente no quería nomás. En el Ejecutivo se dieron cuenta de que iban a activar una mecha de un probable juicio político”, afirmó. Además, para Kattya el presidente está acorralado por su falta de gestión. “Abdo no tiene ningún crédito para equivocarse”, dijo.

Apuntó que incluso si Mario Abdo vetaba el documento, iban a levantar el veto.

También la parlamentaria dijo que ahora se debe trabajar en la reglamentación y está dispuesta a sentarse a aportar, dado que se debe establecer “qué se puede comprar, qué no y cuánto se puede gastar también”.

Dijo que se pagarán “las consecuencias del uso del dinero discrecional”, ahora la consigna es la construcción de una nueva normativa en cuanto al uso del dinero de los fondos sociales y, finalmente, adelantó que para esa construcción participará activamente.

PROCESO. Cabe recordar que hace apenas un mes se archivaba un pedido de juicio político contra Abdo en Diputados.