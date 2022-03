Kattya González lanza hoy su candidatura presidencial

Precisamente, el lanzamiento de su candidatura se realizará esta tarde a partir de las 19:00 en el anfiteatro del Lago de la República de Ciudad del Este; el jefe comunal de dicha ciudad y aliado político, logró desbancar al Partido Colorado luego de dos décadas en el poder.

“Nosotros queremos comenzar de una manera diferente, empezar desde el Este y llegar hasta la capital”, había mencionado la legisladora semanas atrás cuando oficializó su interés en pugnar por la primera magistratura.

También se tiene previsto lanzar la candidatura de Dani Mujica a la Gobernación de Alto Paraná.

En conversación con ÚH, la parlamentaria había advertido de que su candidatura no simplemente es testimonial, sino que su equipo político está integrado por muchas personas y que está convencida de querer “barrer” con los escombros de la política.

“Este camino de la toma de decisión fue largo. Se analizaron muchas variables, combinaciones que se tienen que dar para un momento en que la mujer cobra un protagonismo importante. La mujer paraguaya ha sido muy importante a lo largo de la historia, en la época de pos-guerra, y después de esta pandemia, que es absolutamente similar a una guerra, que una mujer asuma esta decisión significa muchísimo. Me motiva el hecho de que podemos ser aportantes en la reconstrucción del Paraguay pospandemia. Todas las instituciones están inficionadas por el crimen organizado. Vemos en la otra vereda un modelo de Estado que se tiene que morir, que ya no aguanta más, que no ofrece ninguna alternativa, y queremos ser esa voz, más allá de que esta candidatura se plantea en el marco de la unidad de la oposición y tenemos que ir unidos”, señaló la legisladora.

Días atrás, la congresista señaló que debe buscarse el método más conveniente para elegir a los dos mejores posicionados que representarán a la oposición en la chapa que enfrentará a la ANR en las generales del año 2023.

Esta semana, Kattya ganó notoriedad al presentar el libelo acusatorio para el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Sin embargo, su intención y la de toda la oposición quedó en la incertidumbre al no reunir los votos necesarios para el efecto. No obstante, el cartismo tampoco pudo archivar el pedido.