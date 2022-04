Kattya dispara contra Sole y Euclides por nexos colorados

La legisladora presionó el dedo contra el mote que más le duele a Soledad Núñez, el de “cartista”, debido a su paso por el Gobierno de Horacio Cartes, indicando que primero debe pasar por el Congreso y demostrar de qué lado está jugando realmente la ex ministra de la Vivienda.

“Esto no puede ser una aventura. Esto no puede darse por entendido. Para nosotros que vivimos la enmienda de sangra como un hecho de inflexión en la política paraguaya por la manera en que actuó el cartismo y la manera violenta por la que se intentó llevar adelante esa ruptura del orden constitucional, no podemos aceptar de manera sumisa que esa persona que ha pertenecido a ese gobierno, que en el momento en el cual se asesina a Rodrigo Quintana, se atropella la sede de un partido, decidió permanecer. Con los principios no se negocian y esa es una cuestión de principios. Pedir claras explicaciones y pedir una carrera y testimonio. Por eso, la mejor manera es probarnos en el Congreso”, apuntó.

También lanzó un dardo en contra del canciller nacional Euclides Acevedo, por sus relaciones muy cercanas al oficialismo, y cómo es que el presidente Mario Abdo Benítez no lo destituye habiendo mostrado sus pretensiones políticas.

“Euclides tiene que explicar claramente cómo es que justamente habiendo pertenecido a este Gobierno, un gobierno sumamente cuestionado, que ha saqueado, cómo puede ingresar a la concertación sin ningún tipo de reserva ni explicación”, exigió.

Kattya señaló que es evidente que la Asociación Nacional Republicana (ANR) está metiendo sus intereses dentro de la concertación.

“Vemos que el Partido Colorado también empezó a afilar sus uñas para elegir también su candidato dentro de la concertación y ojalá que eso nos llame la atención. El Partido Colorado va a estar presente en la interna de la concertación y ese también debe ser un punto donde tengamos que analizar las estrategias de manera tal a no caer redonditos en la ficha número dos de la ANR”, resaltó.

La parlamentaria es una de las candidatas más fuertes y llamó a la reflexión a los sectores desmarcados del cartismo, mencionando al efrainismo y a Burt, ante este intento de un sector colorado de infectar la dinámica en la oposición.

“Acá hay dos candidatos que tienen que hablar y ponerse de acuerdo porque claramente aparecen como desprendidos de los sectores internos de la ANR, que son Efraín Alegre y Martín Burt; el resto tiene nuestras reservas, nuestras dudas, nuestras desconfianzas, que son legítimas por el testimonio de vida”, sentenció.



