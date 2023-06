Kattya dice que ANR y PLRA solamente piensan en cargos

“Ellos están desesperados, hablo de los partidos tradicionales, solamente piensan en los cargos porque tienen demasiadas deudas de campaña, han gastado sumas inmorales y necesitan del Estado prebendario... No me interesan los cargos y no acompañaré ninguna candidatura”, expresó.

La actual diputada y próxima senadora nacional desde el 1 de julio fue consultada si acompañaría la candidatura de la senadora colorada Lilian Samaniego como presidenta del Congreso, a lo que respondió que no le interesa hablar de cargos.

“Si nosotros seguimos tomando el mismo camino, no vamos a dar respuestas a los acuciantes problemas de la ciudadanía, yo lo he planteado ya al seno de la oposición, y mañana (por hoy) nos reunimos nuevamente, y si acá no se avanza, y solamente se concentra en quién quiere ser presidente, vicepresidente, titular de comisión o parlasuriano, no vamos a ofrecer a la gente algo que realmente nos una”, dijo.

Subrayó que solamente estaría dando su apoyo a algún proyecto si se trabaja una agenda política y ciudadana, y que los que lleguen a los cargos se comprometan a impulsar reformas en las políticas públicas del Estado.