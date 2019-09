Kattya criticó presencia de Alliana en cumbre

Señaló que se trata de una cumbre anónima sin agenda, y que seguir el mismo camino “esperando resultados diferentes es cuanto menos de idiotas”.

Mencionó que tienen grupos de legisladores en donde se podía haber por lo menos preguntado qué opinan los diputados y cuál debería ser la agenda propuesta por dicho colegiado. “La presencia de Pedro Alliana en la cumbre de amiwis no es más que una representación individual de alguien que tiene un cargo. No representa la voz de los 80 diputados, porque no se debatió y no pudimos aportar nada”, lamentó.

Señaló que lo “más ridículo” del encuentro fue que los presidentes de los tres poderes del Estado se tengan que reunir para decidir que van a cumplir la ley.

Recordó que en otra cumbre anterior los tres presidentes acordaron un compromiso de austeridad y que 24 horas después ya fue quebrantado, teniendo en cuenta el pedido de ampliación presupuestaria para aumentos salariales de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con González, el ciudadano no encontrará ninguna solución a su problema de inseguridad, trabajo, de salud y de educación “con la ridícula cumbre que se llevó a cabo”.

Añadió que se realizó la reunión sin que cuenten con una agenda, una metodología, porque no se han distribuido las tareas, asumiendo cada cuota de poder y cada tarea que le corresponde a cada poder del Estado.